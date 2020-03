कनिका कपूर पर इस बॉलीवुड सिंगर का फूटा गुस्सा, बोलीं- भारत बेवकूफों से भरा पड़ा है...

खास बातें कनिका कपूर का ट्वीट हुआ वायरल सोशल मीडिया पर यूं निकला गुस्सा बॉलीवुड सिंगर का यूं आया रिएक्शन

कनिका कपूर (Kanika Kapoor) को कोरोनावायरस (Coronavirus) हो गया है और इसकी पुष्टि सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर की है. कनिका ने इसे लेकर एक लंबी पोस्ट लिखी है. लेकिन 'बेबी डॉल (Baby Doll)' फेम बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor Coronavirus) के लापरवाही भरे रवैये के लिए अब सोशल मीडिया पर लोग उनके खिलाफ गुस्सा भी निकाल रहे हैं. बॉलीवुड सिंगर सोना माहपात्रा ने तीन ट्वीट के जरिये कोरोनावायरस को लेकर लोगों की लापरवाही पर अपना गुस्सा निकाला है. सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) को गुस्सा आना भी जायज है, जब सरकार इस महामारी से बचने के उपाय बता रही है और सावधानी बरतने की सलाह दे रही है, वहीं कुछ लोगों की लापरवाही घातक बनकर सामने आ सकती है. सोशल मीडिया पर कनिका कपूर की लापरवाही चर्चा का विषय बनी हुई है.

The Coronavirus will explode because India is full of irresponsible idiots who ask everything from the government but do nothing in return. https://t.co/cpoYRw5HWl — SONA (@sonamohapatra) March 20, 2020

सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक ट्वीट किया था. इस ट्वीट में सोना ने लिखा था, 'कोरोनावायरस भारत को तबाह करके रख सकता है क्योंकि भारत गैर-जिम्मेदार मूर्खों से भरा पड़ा है, जो सरकार से तो सबकुछ चाहते हैं लेकिन बदले मे कुछ नहीं देना चाहते हैं.' सोना के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें कनिका कपूर (Kanika Kapoor) का नाम न लेने की वजह से ट्रोल करने की कोशिश की तो.

Case in point, #KanikaKapoor hid her travel history after landing in #India (goddess knows how),attended events in Lucknow,Mumbai,went partying while staying in a 5& has the virus!So all of U giving me gyan about how ‘simplistic' PM's speech was,was it really?#WeThePeoplehttps://t.co/k7SbFyNvr8 — SONA (@sonamohapatra) March 20, 2020

& of course the netas & leaders who talk about ‘social distancing' being the only way to combat the #coronavirus but themselves attending ‘parties'. Dushyant Singh,M.P & U.P health minister were with #KanikaKapoor ! Karnataka CM attended a wedding with another 2000 attending. https://t.co/mqME2OBgV2 — SONA (@sonamohapatra) March 20, 2020

इस पर सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने एक और ट्वीट किया, 'यहां हम कनिका कपूर की बात कर रहे हैं, उन्होंने भारत में लैंड करने के बाद अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छिपाई (भगवान ही जाने कैसे), लखनऊ और मुंबई में कई इवेंट्स में शामिल हुईं, पार्टी भी की, फाइव स्टार होटल में रह भी रही थीं और उन्हें वायरस था. तो आप सब लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि पीएम का भाषणा कितना सिम्पल, क्या ऐसा था? और हां जो नेता सोशल डिस्टेंसिंग (कोरोना से लड़ने का एकमात्र रास्ता) की बात कर रहे हैं लेकिन वह खुद पार्टियों में जा रहे हैं. सांसद दुष्यंत सिंह और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री कनिका कपूर के साथ! कनार्टक के मुख्यमंत्री ने 2000 लोगों वाली एक शादी में शिकत की.'