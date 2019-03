बॉलीवुड सिंगर ने ट्विटर पर सलमान को लेकर निकाला गुस्सा, बोलीं- 'मैं इस आदमी को फॉलो नहीं करती...'

बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करके ट्वीटर से अपील की है कि अपने एल्गोरिदम को सजग करें और मेरे टाइमलाइन पर एडवरटाइज न करें. सोना मोहापात्रा ने जो स्क्रीनशॉट अपने ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट पर पोस्ट किया है उसमें बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान का ट्विटर हैंडल दिखाई दे रहा है. सलमान खान ने अपनी फिल्म 'भारत' (Bharat) के रैप करने का ट्वीट किया है और जानकारी दी है. सलमान खान द्वारा ट्वीट किए गए पोस्ट में कैटरीना कैफ भी साथ दिखाई दे रही हैं. हालांकि सलमान खान को सोना महापात्रा ट्विटर पर फॉलो नहीं करते.

Dear @twitter I don't follow this person & would request you to spruce up your algorithm to NOT put his advertised tweets on my timeline. pic.twitter.com/rEaiVGDtXL