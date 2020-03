बॉलीवुड सिंगर ने Coronavirus को लेकर की राम नवमी मेले को टालने की अपील, बोले- इसमें देर होनी चाहिए...

बॉलीवुड कलाकार कोरोनावयारस (Coronavirus) को लेकर लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) ने कोरोनावायरस पर बढ़ी चिंता के बीच रामनवमी (Ram Navami) मेले को टालने की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में एंटी सीएए और एनपीआर प्रोटेस्ट को भी कुछ दिनों तक निलंबित करने की मांग की है. विशाल ददलानी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब कमेंट भी कर रहे हैं. वहीं, कोरोनावायरस की बात करें तो इससे संक्रमित होकर भारत में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है.

2 appeals you can hate me for making, but someone has to:



1. The UP Ram Navami gathering mustn't happen as scheduled. If it can be delayed, it should be.



2. Anti-CAA_NRC-NPR protests must also be suspended until this danger has passed.



Please. For India's sake.