Tractor Rally: किसानों के ट्रैक्टर मार्च के समर्थन में आए बॉलीवुड सिंगर, बोले- यही असल गणतंत्र दिवस की परेड होगी और...

The Republic of India is of the People, by the People, and for the People.



Todays #HistoricTractorMarch is the real #RepublicDay Parade. #JaiHind ! #JaiKisanhttps://t.co/VE8nFBK1oq — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) January 26, 2021

विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) का यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही फैंस इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, "भारत गणराज्य लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए है. आज की ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च (Tractor March) ही असल गणतंत्र दिवस (Republic Day 2021) परेड होगी." इसके अलावा म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "गणतंत्र दिवस के खास मौके पर भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को धन्यवाद करता है हमें जाति और धर्म के सदियों पुराने बोझ से मुक्ति दिलाने वाला एक संविधान देने के लिए. अफसोस की बात है कि ओछी राजनीति हमें विपरीत दिशा में लेकर जा रही है. मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम इसकी सच्ची भावना को आत्मसात करेंगे."

On #RepublicDay, India must thank Dr. #BRAmbedkar ji for giving us a #Constitution of emancipation from the age-old burdens of caste & religion.



Sadly, petty & manipulative politics has taken us in the opposite direction.



I hope we will one day imbibe its true spirit. — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) January 26, 2021

बता दें कि विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) यहीं नहीं रुके. उन्होंने इससे पहले भी गणतंत्र दिवस (Republic Day) और किसान के समर्थन में ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई हो भारत. किसान आंदोलन को मेरा समर्थन. हमारे राष्ट्र को प्यार करना यानी किसानों के साथ खड़े होना. उनके बिना कोई भी राष्ट्र नहीं है." बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब विशाल ददलानी ने समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय पेश की हो. इससे पहले भी वह अपने ट्वीट को लेकर काफी सुर्खियों में रह चुके हैं.