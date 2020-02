AAP ने लहराया दिल्ली में जीत का परचम तो बॉलीवुड सिंगर बोले, 'ये केजरीवाल IIT की आदतें छोड़ने को तैयार नहीं है...'

दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी (AAP) ने जीत का परचम लहराया है. शहर की 70 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी ने करीब 62 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) केवल 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई. इससे इतर इस बार भी दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस (Congress) अपना खाता खोलने में असमर्थ रही. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में विशाल ददलानी ने अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि ये अपनी आई आई टी की आदतें छोड़ने को तैयार नही हैं.

अजय देवगन की फिल्म ने 33वें दिन भी किया शानदार प्रदर्शन, कमा डाले इतने करोड़

विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) का अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को लेकर किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं. विशाल ददलानी ने अपने ट्वीट में लिखा, "ये अरविंद केजरीवाल भी आई आई टी की आदतें छोड़ने को तैयार नहीं है. यहां भी 90%, हद्द है. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और सभी आप उम्मीदवारों को ढेर सारी बधाइयां." इसके अलावा विशाल ददलानी ने एक और ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने आप की जीत पर कहा की नफरत की हार, मेहनत और सच्चाई की जीत.

कल्कि केकला पहले बच्चे के जन्म पर बोलीं- प्रसव के 17 घंटे थकावट भरे...

नफ़्रत की हार, मेहनत और सच्चाई की जीत.

सुनते तो हैं, लेकिन दिल्ली ये लगातार तीसरी बार साबित कर चुकी है. जय हिंद, मेरे दोस्तों, मेरे अपनों, मेरे सरफ़रोश हमवतन. असीम प्यार और अनेक धन्याद! #AAP Volunteers, my brothers and sisters, I owe each and every one of you a hug! ????