पीएम मोदी ने किया 21 दिन तक देश के लॉकडाउन का ऐलान, तो बॉलीवुड सिंगर बोले- इस बड़े कदम को उठाने के लिए हिम्मत..

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज रात आठ बजे कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर देश में बने हालात को लेकर जनता को संबोधित किया. पीएम मोदी ने देश को 21 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन करने का आदेश दिया है और आज से 21 दिन तक भारत की जनता घर में बंद रहकर कोरोनावायरस के खतरे से लड़ेगी. इसे लेकर बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) का ट्वीट आया है और यह खूब वायरल भी हो रहा है. यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक रहेगा.

This was required. Takes courage to take a big step like this, @narendramodi ji. We may be slightly late with it, but nevertheless, this step has my FULL support.



May Humanity and India defeat #Coronavirus, and may we come out stronger!