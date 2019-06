धर्मेंद्र के फार्म हाउस में दिखे रंग बिरंगे बोगनवेलिया, बोले- फ्रस्ट्रेशन भगाने के लिए..

धर्मेंद्र (Dharmendra) इन दिनों अपने फार्म हाउस में बहुत ही शानदार अंदाज में समय गुजार रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के फार्म हाउस वीडियो सोशल मीडिया पर अकसर वायरल होते हैं. धर्मेंद्र कभी खेतों में फल-सब्जी उगाते नजर आते हैं तो कभी वे अपने मवेशियों के साथ समय गुजार रहे होते हैं. हाल ही में धर्मेंद्र (Dharmendra) ने एक वीडियो के जरिये खबर दी थी कि उनकी गाय के बछड़ा हुआ है, और वह उन्हें पास नहीं आने दे रही है. धर्मेंद्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. लेकिन इसी बीच धर्मेंद्र (Dharmendra) ने अपने ट्विटर एकाउंट पर दो फोटो डाली हैं, जिसमें एक बार फिर वे प्रकृति के साथ दो चार होते नजर आ रहे हैं.

Multiplying my bougainvillea, keep myself busy. it gives me a great pleasure. Friends, Keep your mind busy to avoid any frustration pic.twitter.com/FG2uS0hnZg