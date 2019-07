ट्विटर पर ट्रेंड किया #WeMissSRKOnBigScreen, शाहरुख के फैन्स ने कुछ यूं की अपील

खास बातें शाहरुख खान को सोशल मीडिया पर याद कर रहे हैं फैन्स ट्विटर पर #wemisssrkonbigscreen कर रहा है ट्रेंड सोशल मीडिया पर शाहरुख से फिल्म का ऐलान करने की फैन्स कर रहे हैं अपील

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को उनके फैन्स बहुत प्यार करते हैं. 90 के दशक से अब तक कई सुपरहिट फिल्में देने वाले एक्टर शाहरुख खान 2018 में आई फिल्म 'जीरो (Zero)' के बाद से बिल्कुल गायब हो गए हैं. आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'जीरो' बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. 200 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 186 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस फिल्म के बाद से ही शाहरुख (Shahrukh Khan) ने एक्टिंग से थोड़ा ब्रेक ले लिया. लम्बे समय से पर्दे पर शाहरुख की गैरमौजूदगी से अब उनके फैन्स काफी परेशान हो गए हैं. अपने रोमांटिक अंदाज के लिए पहचाने वाले एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के फैन्स अब खुलकर सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं.

#WeMissSRKOnBigScreen pls @iamsrk announce!!!!!!ur next movie

We again want to listen

Aa rha hu main!!! Back with a bang!!! pic.twitter.com/a2eHizxAya — @iambrijesh (@iambrijesh1) July 27, 2019

I really want @iamsrk to do #APJAbdulKalam Biopic, only SRK can do it, People should know #KalamSahab story, not just as scientist and President of the country but all his details, only KING KHAN can live up to KALAM SAHAB.. Hope something happens soon #WeMissSRKOnBigScreenpic.twitter.com/rBRyMDMbJt — Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) July 28, 2019

फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के फैन्स सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि वो उनको कितना मिस कर रहे हैं. अब शाहरुख को लेकर #wemisssrkonbigscreen ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहा है. फैन्स अपने-अपने पोस्ट के जरिए शाहरुख को एहसास दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको बहुत याद कर रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'प्लीज अपनी अगली मूवी एनाउंस कर दीजिए, हम फिर से सुनना चाहते हैं, आ रहा हूं मैं, बैक विद ए बैंग.'

We're really miss you, i don't know if you're listening to our trend, But i know that you will comeback soon



Love you! and i trust you Habibi SRK. @iamsrk#WeMissSRKOnBigScreenhttps://t.co/3wGoLo3pI6pic.twitter.com/JmwLPh4EQt — ???? ???? ???? ???? ???? ???? (@Nagham_ghanam) July 27, 2019

We love you a lot @iamsrk sir... Eagerly waiting for your next big thing... #WeMissSRKOnBigScreenpic.twitter.com/VvUwFes2A6 — Adarsh Priyadarshi (@IamAPriyadarshi) July 27, 2019



बता दें हाल ही में हॉलीवुड की सुपरहिट सीरीज की फिल्म 'द लायन किंग (The Lion King)' रिलीज हुई है. इस फिल्म की हिंदी डबिंग में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और उनके बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने अपनी आवाज दी है. वॉल्ट डिज्नी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है. हालांकि फिलहाल शाहरुख ने अपनी अपकमिंग फिल्म का कोई ऐलान नहीं किया है.

