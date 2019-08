बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश का निधन, नाना को अपना गुरु मानते थे ऋतिक रोशन

बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के नाना जे ओम प्रकाश (J Om Prakash) का 93 वर्ष की उम्र में आज निधन हो गया. जे ओम प्रकाश (J Om Prakash) के निधन की खबर बॉलीवुड एक्टर और मॉडल रह चुके दीपक पाराशर ने अपने ट्वीट के जरिए दी. उन्होंने जे ओम प्रकाश (J Om Prakash) के साथ अपनी फोटो ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी. फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश (J Om Prakash) ने बॉलीवुड की कई दमदार फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें 'अर्पण', 'भगवान दादा', 'अपनापन', 'आप की कसम', 'आशा', 'आस-पास', 'आपके साथ', 'अजीब दास्तां है ये', 'अग्नि और आदमी' और 'अप्सरा' जैसी फिल्में शामिल हैं.

रानी चटर्जी ने बुल्गारिया के हसीन मौसम में यूं की मस्ती, वीडियो हुआ वायरल

My dearest uncle “Mr J Om Prakash”passed away about an hour ago So saddened as he joins his friend, my Mamaji “Mr Mohan Kumar “in heaven ! Their contributions to Indian cinema is a gift they left behind for us ! Took this pic few months ago when went to see him ! Om Shanti ! pic.twitter.com/rRuODYcQ2Z