बॉलीवुड राइटर ने बताया गोवा मे हालात हो रहे हैं खराब, लिखा- Coronavirus से पहले भूख ले लेगी जान...

बॉलीवुड फिल्म 'अलीगढ़', 'सिमर' और 'शाहिद' के राइटर अपूर्वा असरानी (Apurva Asrani) का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और उनके इस ट्वीट पर जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं. कोरोनावायरस (Coronavirus Lockdown) की वजह से देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन (21 Days Lockdown) चल रहा है. जिस वजह से देश के कई इलाकों में खाद्य सामग्री की किल्लत भी आ गई है. अपूर्वा असरानी (Apurva Asrani) गोवा में रहते हैं और उन्होंने वहां के हालात को लेकर ट्वीट किया है, 'गोवा में हालात हताशा भरे और खराब हो रहे हैं. पिछले तीन दिन से ग्रॉसरी या प्रोविजन की एक भी दुकान को खुलने नहीं दिया गया है. यह हालात पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बावजूद है. अगर हम ब्रेड लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस पीटती है. कोरोनावायरस (Coronavirus) से पहले हम भूख से मर जाएंगे.'

Matters have gotten desperate in #Goa. Not a single shop, grocery/provision store has been allowed to open for 3 days, inspite of assurances by @narendramodi. If we step out looking for bread, we are beaten by cops. Starvation will kill is before #coronavirus. @DrPramodPSawant