बोमन ईरानी ने लड़कियों के साथ मिलकर बनाया गाना, Over The Rainbow का वीडियो हुआ वायरल

कोरोनोवायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच, एक्टर बोमन ईरानी (Boman Irani) ने 'ओवर द रेनबो' गाने के साथ आशा का एक संदेश दिया है. बोमन ईरानी ने ऑस्कर विनिंग क्लासिक गाना 'ओवर द रेनबो (Over The Rainbow Song)', जिसे जूडी गारलैंड ने 1939 में फिल्म 'द विजार्ड ऑफ ओज (The Wizard Of Oz)' में गाया था. अब इस गाने को बोमन ईरानी ने कुछ युवा लड़कियों के साथ मिलकर गाया है. बृहस्पतिवार की रात को बोमन ईरानी (Boman Irani Video) ने अपने गाने का वीडियो फैन्स के साथ साझा किया था.