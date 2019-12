लड़की को थप्पड़ मारने वाले TikTok Video पर मचा हंगामा, बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- बहुत ही ख़राब...

टिकटॉक (TikTok) ऐप इन दिनों युवाओं में काफी प्रसिद्ध हो चुका है. हर कोई आजकल टिकटॉक के जरिए अपने टैलेंट को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन हाल ही में टिकटॉक पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़का अपने साथ खड़ी लड़की को थप्पड़ मारता है और उसे धक्के मारकर गिरा देता है. इसके बाद भी लड़की उठकर लड़के के साथ चली जाती है. यूं तो सोशल मीडिया पर इस वीडियो का खूब विरोध हो रहा है, लेकिन इसे लेकर बॉलीवुड कलाकार भी भड़के नजर आ रहे हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने भी इस वीडियो को शेयर कर अपना गुस्सा जताया है.

This is disturbing and @TikTok_IN needs to be accountable for what the platform is allowing. not cool @TikTok_INhttps://t.co/zzZMkxwUZo