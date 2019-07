Budget 2019: मिड्ल क्लास की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी सरकार तो सोशल मीडिया पर यूं बने Memes

खास बातें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट सोशल मीडिया पर यूं बन रहे मीम्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. बजट (Budget 2019) में बड़ी योजनाओं की बात करें तो अमीरों पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया है. अब 5 करोड़ रुपये से ज्यादा आय वालों को सालाना 7 फीसदी और 2 से 5 करोड़ सालाना आय वालों को 3 फीसदी सरचार्ज देना पड़ेगा. इसके अलावा सोना, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है. हालांकि मिड्ल क्लास को मोदी सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया. अब बजट 2019 (Budget 2019) को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं और ट्विटर पर बजट 2019 को लेकर खूब मीम्स (Memes) भी बन रहे हैं.

Middle class is waiting for the benefits for them in the budget #Budget2019pic.twitter.com/sdrOJBjFVR — Subham (@subhsays) July 5, 2019

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के संसद में पेश किए गए बजट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अब 45 लाख तक के घर पर 3.5 लाख तक के ब्याज में छूट मिलेगी. पहले यह सीमा 2 लाख थी.

#Budget2019



Middle class: is saal to hamare liye benefits pakka honge

Govt: pic.twitter.com/zq2JqVDLkN — Dr. Gill 2.0 (@ikpsgill1) July 5, 2019

#Budget2019

1. Middle Class before FM Speech.

2. Middle Class after FM Speech. pic.twitter.com/7uNJ5GegBT — Retired Vasooli Bhai (@Vishj05) July 5, 2019

Middle class looking for benefits for them in the budget. #Budget2019pic.twitter.com/8hsi3BYHhU — Sharad Kotriwala (@ModijiKaHathHai) July 5, 2019

Ministers every year...

Before the Budget: This is a budget for the poor and middle class.

After the Budget:#Budget2019pic.twitter.com/16ymuqv8TO — Sharad Kotriwala (@ModijiKaHathHai) July 5, 2019

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक परंपरा से अलग हटते हुए बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में न लेकर एक लाल रंग के कपड़े में रखा और उसके ऊपर अशोक चिन्ह लगा था. इस पर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन का कहना है कि वित्त मंत्री ने लाल रंग के कपड़े में बजट दस्तावेज को रखा है. यह एक भारतीय परंपरा है. यह पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है. यह बजट नहीं है, 'बही खाता' है. आइए बजट पर बने मीम्स पर एक नजर डालते हैंः

