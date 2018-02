शाहरुख-आमिर से मिले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ट्वीटर पर शेयर की ये बात

सुपरस्टार शाहरुख खान ने मंगलवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो व उनके परिवार के साथ मुंबई में मुलाकात की. ट्रूडो अपनी पत्नी सोफी ग्रेगोर, बेटी एला-ग्रेस और दो बेटे जेवियर जेम्स और हेड्रियन के साथ भारत दौरे पर आए हैं. ट्रूडो परिवार पिछले शनिवार 17 फरवरी को दिल्ली को पहुंचे हैं. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत यात्रा के लिए काफी लंबे दौरे पर हैं. न्यूज एजेंसी एएफपी ने शाहरुख से मिले ट्रूडो संग कई फोटो शेयर की है. ट्रूडो परिवार पूरे भारतीय वेश-भूषा में दिखाई दे रहे हैं. कैनेडियन पीएम ट्रूडो ने शेरवानी पहना हुआ है.जबकि ट्रूडो की पत्नी सोफी ऑफ व्हाइट साड़ी पहनी हुई दिखाई दे रही हैं. उन्होंने भारतीय परंपरागत तरीके से खुद को तैयार किया हुआ है. वहीं उनके बच्चे भी भारतीय परिधानों में नजर आ रहे हैं. ट्रूडो ने ट्विटर पर शाहरुख के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि हम बॉलीवुड और कनाडा फिल्म जगत के बीच मजबूत संबंधों और नई सह-प्रोडक्शन संभावनाओं का जश्न मना रहे हैं. और, खुद शाहरुख खान से बढ़कर और कौन इससे बेहतर मददगार हो सकता है. मिलकर काफी खुशी हुई.

Morning at Sabarmati ashram, where Mahatma Gandhi lived from 1917 to 1930. Fascinating and beautiful place of peace. pic.twitter.com/Np7X68bKqW

I was about Xav's age when I first visited the Taj Mahal almost 35 years ago... and it's amazing to be back with him & the family on Day 1 of our trip to India. pic.twitter.com/EN6VnkYBU2