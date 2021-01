Cannes Film Festival 2021: कान फिल्म महोत्सव दो महीनों के लिए टला, यह है नई तारीख

शाहरुख खान ने हवा में किया हैरतअंगेज स्टंट, Video देख दबा लेंगे दातों तले उंगलियां

74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES

Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021