CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच कार्टूनिस्ट प्राण की कॉमिक्स का कवर हुआ वायरल, बॉलीवुड सितारे भी कर रहे शेयर- देखें Photo

देश भर में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और वहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पर दिल्ली पुलिस की बर्बरता को लेकर भी छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं. सोशल मीडिया पर जहां बॉलीवुड के सितारे इस मामले को लेकर लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं. लेकिन खास यह कि इस सारी उथल-पुथल के बीच कार्टूनिस्ट प्राण (Cartoonist Pran) के फेमस कैरेक्टर रमन की एक कॉमिक्स का कवर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस कॉमिक्स का टाइटल 'रमन- हम एक हैं (Raman-Ham Ek Hain)' है. इस कवर को बॉलीवुड के सितारे पुलकित सम्राट (Pulkit Samrat), ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) और श्वेता रोहिरा (Shweta Rohira) ने भी रिट्वीट किया है.

Don't know how but suddenly was reminded by the sub-conscious brain about this old #CartoonistPran comic book of his Raman series..Hum Ek Hain..

I think I'll have to start calling the sub-conscious brain the conscious one sharing the cover @ReallySwara@RichaChadha#CAA2019pic.twitter.com/uGJLU3tO7O