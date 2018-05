CBSE Result को लेकर Tension को यूं दूर भगा रहे हैं Students, बोले- माय रिजल्ट इज माय रिजल्ट...

Its 26/5 today, Soon it will change to 26/1 for some and 26/11 for others. #CBSE #CBSEResult #CBSEResult2018

*Relatives calling after my results are out* They - Hello Beta? Marks kinne aaye? Me - Aa gye meri maut ka tamaasha dekhne🤬🤬 #CBSE #CBSEResult2018

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE) की क्लास 12वीं का रिजल्ट आज आने वाला है. सीबीएसई की 12वीं क्लास के स्टुडेंट्स रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बारहवीं क्लास के छात्रों की निगाहें नतीजों के लिए जहां कई वेबसाइटों पर लगी हुई हैं, वहीं Twitter पर #CBSEResults हैशटैग टॉप ट्रेंड में चल रहा है और इस हैशटैग के तहत सीबीएसई की बारहवीं कक्षा के छात्र रिजल्ट को लेकर अपने इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं. मजेदार यह है कि नतीजों की इस बेला में सलमान खान की फिल्म 'रेस 3' की एक्ट्रेस डेजी शाह का डायलॉग 'आर बिजनेस आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस' खूब हिट हो रहा है.Twitter पर छात्र और कई लोग इस डायलॉग का इस्तेमाल अपनी टेंशन दूर भगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. अकसर रिजल्ट के मौके पर देखा गया है कि लोग एक दूसरे से नतीजों के बारे में पूछते हैं तो इसका जवाब भी कई छात्रों ने ढूंढ लिया है.एक स्टुडेंट ने ट्वीट किया हैः "रिश्तेदार ने पूछाः बेटा रिजल्टय़ मैने जवाब दियाः माय रिजल्ट इज माय रिजल्ट, नन ऑफ योर रिजल्ट." इस तरह की कई पंच लाइन Twitter पर ट्रेंड कर रही हैं.कुछ लोग तो पैरेंट्स को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने बच्चों के अंकों की तुलना दूसरे बच्चों के साथ न करें क्योंकि हर कोई अपने आप में खास होता है. एक ने मजाक करते हुए लिखा हैः "आज 26/5 है और कुछ लोगों के लिए थोड़ी ही देर में 26/11 (मुंबई हमले) होने वाला है."

People are calling me and asking how I feel on how the result is gonna go down and stuff. If you keep call' me the only thing that's gonna go down is your dead body. #CBSEResult#CBSEResults#CBSEResult2018pic.twitter.com/QG7GDtz9wE