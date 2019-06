नदी किनारे खड़ी थी लड़की तभी उसके डॉगी ने किया कुछ ऐसा...सेलेब्रिटी शेफ ने शेयर किया Video

'मास्टर शेफ-2' के होस्ट रह चुके विकास खन्ना (Vikas Khanna) अपने कुकिंग टैलेंट के लिए काफी जाने जाते हैं. इसके साथ ही विकास खन्ना (Vikas Khanna) भारत के टॉप शेफ्स में से एक हैं. विकास खन्ना (Vikas Khanna) एक शेफ होने के साथ-साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर और लेखक भी हैं. हाल ही में विकास खन्ना (Vikas Khanna) ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक भावनात्मक वीडियो साझा किया. विकास खन्ना (Vikas Khanna) द्वारा शेयर किए वीडियो में एक डॉगी बच्ची की जान बचाते नजर आ रहा है. यह वीडियो इतना शानदार है कि इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और यह सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया.

Best video to start the week.

Thanks to my Whatsapp groups. pic.twitter.com/n7F6T5C4K5