चेतन भगत ने कोरोना पर की विश्वभर से भारत की तुलना, बोले- थोड़ी सी किस्मत और भगवान की दया से...

कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर दुनियाभर में थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, भारत में इससे संक्रमित लोगों की संख्या अब तक 31 हजार से भी ज्यादा हो चुकी है. हाल ही में कोरोना वायरस को लेकर मशहूर लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में चेतन भगत ने लिखा कि भारत की जनसंख्या दुनियाभर की जनसंख्या की 18 प्रतिशत है. लेकिन दुनियाभर के पॉजिटिव कोविड 19 केस में भारत की संख्या केवल एक प्रतिशत है. अपने ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि किस्मत और भगवान की दया से सभी की मेहनत रंग ला रही है.

India:

Percentage of world population: 18%



Indian covid cases/ global total: 1%.



With a little bit of luck and god's grace, the hard work done by all is showing results.