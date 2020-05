चेतन भगत ने देश की वर्तमान स्थिति पर दिए अपने सुझाव, बोले- शराब की ऑनलाइन डिलवरी...

कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर दुनियाभर में थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, भारत में इससे संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं. देश में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 59 हजार के पार पहुंच चुका है. वहीं, देश में लॉकडाउन में कुछ जगहों पर रियायतें दी जा रही हैं. ऐसे में लगातार दुकानों पर भीड़ लग रही हैं. अब इस को लेकर मशहूर लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) का रिएक्शन आया है. चेतन भगत ने हाल ही में एक ट्वीट के जरिए कुछ सुझाव दिए हैं, उन्होंने वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने कुछ सुझाव फैन्स के साथ साझा किए हैं.

Three genuine suggestions in current times:

1. Just like Air India, use pvt airlines to bring back Indians too, following same protocol. Helps them too.

2. Allow online delivery cos to deliver alcohol if shops crowded.

3. Open shops for longer hours - 6am-11pm, to spread crowds.