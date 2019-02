India Air Force की कार्रवाई पर चेतन भगत बोले- 'थप्पड़ मारोगे तो गिरेबान पकड़कर मारेंगे' और...

भारत ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी (Pulwama Attack) हमले का जबरदस्त तरीके से बदला लिया है. भारतीय वायुसेना (India AirForce) ने एलओसी (LoC) के पार जाकर जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के आतंकी कैंपों (Terrorist Camp) को धवस्त कर दिया है. भारतीय वायुसेना (Indian AirForce) के इस पराक्रम पर राजनेताओं सहित बॉलीवुड सितारों की भी प्रतिक्रिया आ रही है. बॉलावुड सितारे इंडियन एयरफोर्स (IAF) की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं. अजय देवगन (Ajay Devgn), अक्षय कुमार (Akshay kumar) के बाद मशहूर लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) का भी नाम इस कड़ी में जुड़ गया है. उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

IAF ने आतंकी कैंपों को किया धवस्त, देखिए Bollywood में वायुसेना के पराक्रम पर बनी ये 5 फिल्में...

When you slap us, we will no longer turn the other cheek. Instead, we will grab you by the collar and beat the shit out of you so you never think of doing it again. #IndiaStrikesBack