PM Modi ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का किया ऐलान, तो चेतन भगत बोले- इसे खर्च कहां करेंगे...

कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार शाम को राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देने का ऐलान किया. साथ ही मोदी ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर भी जिक्र किया. पीएम मोदी के इस ऐलान पर मशहूर लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) का रिएक्शन आया है. चेतन भगत का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

A fiscal package of 20 lakh crore is $263bn, a very large amount of money.



Details awaited and definitely needed on where it will be spent and how it will be funded, but a package was needed.



Quite clear Corona will create big economic reforms that were needed but never done.