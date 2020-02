चेतन भगत ने दिल्ली के हालात पर साधा निशाना, बोले- पापा मेहमानों के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं और...

दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर प्रदर्शन जारी है. कानून के समर्थक और विरोधी आमने-सामने आ गए हैं, जिसके कारण कई जगह दोनों गुटों में तकरार भी देखने को मिली. दिल्ली के भजनपुरा, जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग और गोकुलपुरी जैसे क्षेत्रों में पत्थरबाजी और आगजनी भी हुई. दिल्ली में हुई इस हिंसा को लेकर राजनीतिक दलों के साथ-साथ बॉलीवुड कलाकार भी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं. हाल ही में इस मुद्दे पर चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने ट्वीट किया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. चेतन भगत ने ट्वीट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की ओर भी इशारा किया है.

Papa is sitting with guests in the drawing room and family members are fighting loudly in the other room. Very bad.