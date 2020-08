चेतन भगत ने नई बुक के नाम का किया खुलासा, Video में बोले- कवर कल रिलीज करूंगा...

वीडियो में चेतन भगत (Chetan Bhagat) आगे कह रहे हैं, "मेरी यह बुक कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण थोड़ी लेट हो गई है. लेकिन मैं आज यहां हूं और अपनी किताब का नाम अनाउंस कर रहा हूं. बुक का ना है, 'वन अरेंज्ड मर्डर (One Arranged Murder).' दरअसल, यह 'वन अरेंज्ड मैरिज' थी लेकिन 'मैरिज' को काटकर उसकी जगह 'मर्डर' लिखा गया. अपनी बुक को आप लोगों द्वारा पढ़े जाने का मैं और इंतजार नहीं कर सकता."

It's official - My new book is called #OneArrangedMurder and will release soon! Revealing the cover tomo on 17th Aug 2020. And then a trailer on 19 Aug 2020.



Congrats to all the super smart people who cracked the various clues and figured out the title beforehand. Respect! pic.twitter.com/aPKd0UvmYe