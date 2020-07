चेतन भगत ने फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा पर लगाया आरोप, बोले- मुझे आत्महत्या के करीब ले गए थे...

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अब सेलेब्स आगे आकर अपने वह अनुभव साझा कर रहे हैं, जब उनके मन में अपनी जान लेने का ख्याल आया था. दरअसल, बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर भी लगातार विवाद चल रहा है, जिसको लेकर कुछ कलाकार खुलकर अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं. इसी कड़ी में अब प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने यह दावा किया है कि फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा (Vidhu Vinod Chopra) ने उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था. चेतन भगत ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'दिल बेचारा' को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, "सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म इस हफ्ते रिलीज हो रही है. तो मैं सभी घमंडी और संभ्रांतवादी आलोचकों को यह कहना चाहता हूं कि समझदारी से लिखें."

Sushant's last film releases this week. I want to tell the snob and elitist critics right now, write sensibly. Don't act oversmart. Don't write rubbish. Be fair and sensible. Don't try your dirty tricks. You have ruined enough lives. Now stop. We'll be watching.