चेतन भगत ने सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा को लेकर दी सलाह, बोले- जो लिखना, समझदारी से लिखना...

चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की फिल्म 'दिल बेचारा' (Dil Bechara) को लेकर समीक्षकों को सलाह देते हुए लिखा, "सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म इस हफ्ते रिलीज होगी. मैं सभी स्नोब और अभिजात्य समीक्षकों से अब कहना चाहूंगा कि समझदारी से लिखें. ओवरस्मार्ट काम न करें. बेकार चीजें न लिखें. निष्पक्ष और समझदार बनें. बेकार तरीकों को का इस्तेमाल न करें. आपने वैसे ही कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं. अब रुकिए. हम लोग देख रहे हैं." चेतन भगत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, "इन समीक्षकों को किराए पर लेने वाले मीडिया संगठनों के लिए- अभिजात्य लोगों को काम पर रखना बहुत ही भयानक रणनीति है, जिन्हें भारत समझ नहीं आता और उन्हें लगता है कि वह भारतीय से ज्यादा अच्छे हैं. अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और लोग यह जरूर सुनिश्चित करेंगे कि आपका संस्थान दिवालिया हो जाए. कई लोगों का पहले हो भी चुका है."

To the media organizations who hire these snob critics - it's an awful business strategy to hire elitists who don't understand India and think they are better than Indians. These brown outside - white inside people will ensure your organization goes bankrupt. Many have already. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) July 21, 2020

'Maa kasam, mazaa aa gaya aapki mast picture dekh ke.'



'Holy heavens. I was in ecstasy watching your sublime movie.'



Both lines essentially mean the same. But most Indians, even biggest stars want to hear the second. Hence,the vile critics became important.



Put an end to this. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) July 21, 2020

Dear stars,



You make tens, maybe hundreds of crores. A country of a billion people loves you. Isn't that enough? Do you really need validation from phony, English speaking evil critics, who caused mental health issues leading to a star's death? Stop patronizing them, please. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) July 21, 2020

अपने ट्विटर हैंडल के जरिए चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की फिल्म दिल बेचारा पर भी अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने लिखा, "मां कसम, मजा आ गया आपकी मस्त पिक्चर देखकर. मैं आपकी इस जबरदस्त फिल्म देखने के लिए उत्साहित था. यूं तो दोनों लाइनों का अर्थ एक जैसा है. लेकिन अधिकांश भारतीय, यहां तक कि बड़े सितारे भी दूसरी लाइन ही सुनना चाहते हैं. इसलिए कुछ आलोचक ज्यादा महत्वपूर्ण बन गए हैं." बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांघी की फिल्म दिल बेचारा इसी महीने 24 तारीख को रिलीज होगी. इस फिल्म का फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है.