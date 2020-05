बस्तियों में फैला कोरोना तो चेतन भगत ने कसा तंज, बोले- उन्हें उन्नति की जरूरत है, लॉकडाउन या...

Losing battle against Corona in cities with big slums. Slums need upgrades, not lockdowns or snatching of livelihoods of already poor people living there. Mumbai ignored for decades. Fixing it never important issue in Maharashtra politics. Today we are paying the price for it.

चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने बस्तियों में फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, "बड़े पैमाने पर झुग्गियों वाले शहरों में कोरोना की लड़ाई हारना. बस्तियों को उन्नति की जरूरत है, न कि लॉकडाउन या वहां पहले से रहने रहे गरीब लोगों की आजीविका छीनने की. मुंबई ने दशकों तक अनदेखी की है. इसे ठीक करना महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रहा है. आज हम इसकी कीमत चुका रहे हैं." चेतन भगत के इस ट्वीट पर फैंस भी खूब कमेंट कर रहे हैं. बता दें कि इसके अलावा चेतन भगत ने एक और ट्वीट किया है.

Corona. Economy. Cyclone. Locusts. Floods.



Pakistan. China. Nepal (seriously).



There's a lot the country is dealing with right now. Whatever your faction, ideology or belief, let's be together right now and be good to each other.



Least we can do.