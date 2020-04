पीएम मोदी ने की दीया जलाने की अपील, तो चेतन भगत ने किया Tweet, बोले- दिमाग की बत्ती जरूर...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को कोरोनावायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग को लेकर देशवासियों को एक वीडियो मैसेज दिया था. उन्होंने अपने मैसेज में 5 अप्रैल को रात 9 बजे मोमबत्ती और दीया जलाने का आह्वान किया था. पीएम मोदी (PM Modi) की इस अपील सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. उनके ट्वीट पर बॉलीवुड गलियारे से रिएक्शन आ रहे हैं. हाल ही में लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने पीएम मोदी की इस अपील पर रिएक्ट किया है. चेतन भगत ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Am no electrical expert but claims grid may collapse if people switch off lights, really?



The fridge is on. So are fans, lifts. Street lights too.



Think of this, lights are off in daytime and grid doesn't collapse right?



Light jalao na jalao, dimaag ki batti zaroor jala lena!