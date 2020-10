तनिष्क के ऐड को लेकर चेतन भगत ने लगाई ट्रोल्स को फटकार, बोले- आप पर हमला करने वाले लोग, आपको अफोर्ड...

तनिष्क कंपनी (Tanishq Ad) के एक ऐड को लेकर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग के बाद कंपनी ने अपने ऐड को वापस ले लिया है. इस बात को लेकर कई बॉलीवुड कलाकारों ने ट्वीट किया और तनिष्क द्वारा अपने ऐड को वापस लेने पर नाराजगी भी जताई. वहीं, हाल ही में मशहूर लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने तनिष्क को सपोर्ट करते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. चेतन भगत ने हाल ही में एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में लेखक ने लिखा, "डियर, तनिष्क, आप पर हमला करने वाले ज्यादातर लोग आपको अफोर्ड नहीं कर सकते और यह देखते हुए की उनकी सोच अर्थव्यवस्था को कहां तक ले जाएगी."

Dear #tanishq, most people attacking you can't afford you anyway.

And given where their thinking will take this economy, they soon won't have jobs and hence definitely won't able to buy anything from #tanishq in the future too. Don't worry about them.