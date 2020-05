चेतन भगत ने अर्थव्यवस्था की दुर्दशा के बताए 6 कारण, बोले- हम हमेशा पाकिस्तान को...

चेतन भगत (Chetan Bhagat) के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर भी खूब कमेंट कर रहे हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, "हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है. क्योंकि:

1. हम पाकिस्तान को नीचा दिखाने की ज्यादा परवाह करते हैं.

2. हम मुसलमानों पर एक होने की परवाह करते हैं.

3. हम सरकार को जवाबदेही ठहराने की जगह उनकी पूजा करते हैं.

4. आउटडेटेड इकोनॉमिक्स.

5. हमें लगता है कि सभी दुख भगवान ने दिये हैं.

6. हम इस रिएलिटी चेक ट्वीट को भी ट्रोल करते हैं."

If the economy is not in good shape I say it isn't in good shape.



Reforms can make it better. I hope we will do that too.



However just because I said something you want to hear doesn't mean I moved to your side. Hold your horses. I think independently. Clubs ain't for me.