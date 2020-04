चेतन भगत ने कोरोना वायरस को लेकर किया ट्वीट, बोले- अमेरिका में 4 सदस्यीय परिवार को मिल रहे 2.61 लाख रुपये...

80million Americans receiving direct cash transfers of $1200/adult this week. $500 extra per kid. A family of four is getting $3,400. That is Rs2.61lakhs/family! That's the kind of support people are getting worldwide to go through this, for countries who can afford it.

चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने एक ट्वीट किया है और इसमें बताया है कि अमेरिकी सरकार किस तरह से अपने नागरिकों की आर्थिक सहायता कर रही है. चेतन भगत ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'इस हफ्ते आठ करोड़ अमेरिकियों को 1200 डॉलर प्रति व्यस्क डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुए हैं. प्रत्येक बच्चे के लिए 500 डॉलर अलग से भी मिले हैं. चार सदस्यों के एक परिवार को 3,400 डॉलर मिल रहे हैं, यानी लगभग 2.61 लाख रुपये. जो भी देश इस खर्चे को उठा सगता है, उसे अपने नागरिकों की मदद इसी तरह के सपोर्ट के जरिये करनी चाहिए.'

Businesses worldwide will suffer.

However later, companies from rich countries will survive or be bailed out.

Poor countries like India won't be able to.

Hence, when things get normal, foreign companies will benefit most from the new playing field.

The rich, always get richer.