चेतन भगत ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, बोले-हालात सुधरना मुश्किल, क्योंकि हिंदू-मुस्लिम...

देश की मौजूदा हालत को लेकर चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने फिर से एक ट्वीट किया है, जो खूब ध्यान खींच रहा है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है: "कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है. ग्लोबल मांगों पर भी असर हो रहा है. भारत पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है जिससे उबरना मुश्किल होगा. जॉब ग्रोथ पर लगातार इसका असर हो रहा है. तत्काल ध्यान देने की जरूरत है. लेकिन हे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम. " चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने इस तरह भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर ट्वीट किया है और चिंता जताई है.

World markets collapse as Corona hits.

Global demand will fall.

India already suffering a weak economy will find it v difficult to recover.

Jobs growth all set to suffer. Immediate attention needed.



But hey, Hindu Muslim Hindu Muslim.