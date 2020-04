चेतन भगत ने लॉकडाउन में अमीर-गरीब की यूं की तुलना, बोले- अमीरों के लिए नेटफ्लिक्स पर कंटेंट खत्म तो गरीबों के घर में...

The upper middle class and above: There's nothing left to watch on Netflix. The poor: There's nothing left to eat. #LockdownEffect

चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने अमीरों और गरीबों की जिंदगी पर कोरोनावायरस के असर का वर्णन करते हुए लिखा है, 'उच्च मध्य वर्ग और उससे ऊपर के लोगः नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं. गरीब लोग‌: खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं.' इस तरह चेतन भगत ने लॉकडाउन के असर को दो अलग-अलग नजर से देखा है. वैसे भी 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) 14 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है, हालांकि पंजाब और ओडिशा में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है.

Relying on charity and benevolence is not the way to handle a crisis like this. All that looks good on social media, but this needs a massive fiscal plan, far and beyond what charity, NGOs and requests can achieve.



The poor need help. In massive doses.