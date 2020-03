चेतन भगत ने कोरोनावायरस को लेकर किया Tweet, बोले- आखिरकार इस पीढ़ी की हसरत पूरी हो गई...

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर लोग सावधानियां बरतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. कई बॉलीवुड कलाकारों ने कोरोनावायरस के कारण खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है. हाल ही में इस मुद्दे को लेकर चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने कहा कि घर पर होते हुए भी हम दुनिया की किसी न किसी तरह मदद कर रहे हैं. इस तरह एक पीढ़ी की कल्पना सच हो रही है. चेतन भगत का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही लोग उनके इस ट्वीट पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

To be at home. To do nothing. To just be on social media. And yet, somehow, be helping the world. The ultimate fantasy of a generation has come true.

चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने अपने ट्वीट में लिखा, "घर पर होते हुए, कुछ न करते हुए केवल सोशल मीडिया पर होते हुए भी हम किसी न किसी तरह दुनिया की मदद कर रहे हैं. एक पीढ़ी की हसरत सच हो गई." इसके अलावा चेतन भगत ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लोगों से समय का सदुपयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा, "इस समय का सदुपयोग करने की जरूरत है. वायरस अपना समय लेगा और सभी सरकार इससे लड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रही है. हर घंटे वायरस के बारे में अपडेट पाना हमारे लिए सहायक नहीं है. आत्म-विकास के लिए इस समय का उपयोग करें."

Try to use the time productively. The virus is going to take its time and all governments are doing their best to fight it. Getting hourly updates on the virus is not helpful.

Using this time for self-growth is.