Chhapaak Box Office Collection Day 6: दीपिका पादुकोण की 'छपाक' ने छठे दिन भी मचाया धमाल, कमाए इतने करोड़

Chhapaak Box Office Collection Day 6: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फिल्म 'छपाक' (Chhapaak) ने विवादों के बाद भी अपना पैर सिनेमाघरों में जमाए रखा है. हालांकि, विवादों के कारण इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस (Chhapaak Box Office Collection) पर दर्शकों का कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है. वीकेंड के बाद दीपिका पादुकोण की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है. फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बीते दिन 'छपाक' ने करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपये की कमाई की होगी. ऐसे में छपाक छह दिनों में ही 27 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है.

#Chhapaak gets the benefit of partial holiday [Day 5]... Will, again, stay steady today [Wed; 15 Jan] due to #MakarSankranti festivities [partial holiday]... Fri 4.77 cr, Sat 6.90 cr, Sun 7.35 cr, Mon 2.35 cr, Tue 2.55 cr. Total: ₹ 23.92 cr. #India biz.