Chhapaak Box Office Collection Day 7: दीपिका पादुकोण की 'छपाक' ने 7वें दिन किया धुआंधार प्रदर्शन, कमाए इतने करोड़

Chhapaak Box Office Collection Day 7: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फिल्म 'छपाक' (Chhapaak) ने सिनेमाघरों में अपना दमदार प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. विवादों में घिरे होने के बावजूद फिल्म लगातार अच्छी कमाई कर रही है. हालांकि, फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है और इसके बाद भी फिल्म अभी तक 30 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक छपाक ने बीते दिन 1.25 से 1.5 करोड़ रुपये की कमाई की है, ऐसे में फिल्म सात दिनों में 28 से 29 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है.

#Chhapaak remains static on Day 6... Neither jumps, nor dips, despite partial holiday [#MakarSankranti festivities]... Fri 4.77 cr, Sat 6.90 cr, Sun 7.35 cr, Mon 2.35 cr, Tue 2.55 cr, Wed 2.61 cr. Total: ₹ 26.53 cr. #India biz.