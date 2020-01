Chhapaak Box Office Collection Day 8: दीपिका पादुकोण की 'छपाक' नहीं मान रही हार, कमाए इतने करोड़

Chhapaak Box Office Collection Day 8: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की 'छपाक' (Chhapaak) बेहतरीन कहानी और शानदार एक्टिंग के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर सकी है लेकिन फिल्म धीमी गति से बॉक्स ऑफिस पर अपना सफर जारी रखे हुए हैं. 'छपाक' को रिलीज हुए आठ दिन हो चुके हैं, लेकिन 'छपाक (Chhapaak)' की रफ्तार समय के सुस्त पड़ती जा रही है. दीपिका पादुकोण की 'छपाक' ने पिछले आठ दिन में लगभग 30 करोड़ रुपये की कमाई की है.

#Chhapaak disappoints... Lacklustre trending in Week 1... Partial holidays [Tue and Wed] helped marginally... Will find the going tough in Week 2... Fri 4.77 cr, Sat 6.90 cr, Sun 7.35 cr, Mon 2.35 cr, Tue 2.55 cr, Wed 2.61 cr, Thu 1.85 cr. Total: ₹ 28.38 cr. #India biz.