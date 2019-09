Chhichhore Box Office Collection Day 10: 'छिछोरे' ने तोड़ा 'साहो' और 'भारत' का रिकॉर्ड, कमाए इतने करोड़

Chhichhore Box Office Collection Day 10: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म 'छिछोरे (Chhichhore)' की तूफानी कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 'छिछोरे (Chhichhore)' ने बीते दिन करीब 9 से 10 करोड़ की कमाई की है. रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी शानदार प्रदर्शन करने वाली फिल्म ने 10 दिन में ही 90 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म 'छिछोरे (Chhichhore)' के दमदार प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि फिल्म दूसरा हफ्ता पूरा होने से पहले ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. वैसे तो, आयुष्माान खुराना की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' 'छिछोरे' को कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन इसके बाद भी फिल्म की कमाई पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक छिछोरे ने दूसरे शुक्रवार को शानदार कमाई करते हुए केसरी, भारत, गली बॉय और साहो जैसी फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

#Chhichhore has recorded higher numbers on *second Friday* than several biggies released in 2019... Second Friday biz...

⭐️ #Chhichhore ₹ 5.34 cr

⭐️ #TotalDhamaal ₹ 4.75 cr

⭐️ #Kesari ₹ 4.45 cr

⭐️ #Bharat ₹ 4.30 cr

⭐️ #GullyBoy ₹ 3.90 cr

⭐️ #Saaho [#Hindi] ₹ 3.75 cr