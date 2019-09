Chhichhore Box Office Collection Day 11: 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है 'छिछोरे', कमाए इतने करोड़

Chhichhore Box Office Collection Day 11: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म 'छिछोरे (Chhichhore)' की दमदार कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है. 'छिछोरे (Chhichhore)' के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए लग रहा है कि यह दूसरा हफ्ता पूरा होने से पहले ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 'छिछोरे (Chhichhore)' ने बीते दिन करीब 4 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस लिहाज से फिल्म अब तक तक करीब 98 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.

रानू मंडल के अगले गाने 'आदत' ने रिलीज से पहले ही यूं मचाया धमाल, मेकिंग Video देख रह जाएंगे हैरान

100 करोड़ के कलेक्शन से बस कुछ ही दूर 'छिछोरे (Chhichhore)' सुशांत सिंह राजपूत 'छिछोरे (Chhichhore)' के करियर में सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म भी बन सकती है. यहां तक कि प्रदर्शन के मामले में फिल्म ने हिट मूवी 'एम एस धोनी' को भी पीछे छोड़ दिया है. ऐसा माना जा रहा था कि आयुष्मान खुराना की 'ड्रीम गर्ल' की रिलीज के बाद फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन छिछोरे ने इस अनुमान को भी गलत साबित कर दिया है. इसके अलावा छिछोरे ने 'साहो', 'भारत' और 'केसरी' जैसी बड़ी फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

इरा खान के प्ले में नजर आएंगी युवराज सिंह की वाइफ हेजल कीच, बोलीं- इरा अभी यंग हैं लेकिन...

#Chhichhore biz at a glance...

Week 1: ₹ 68.83 cr

Weekend 2: ₹ 25.23 cr

Total: ₹ 94.06 cr

⭐️ #Chhichhore has the potential to challenge *lifetime biz* of #MSDhoni: #TheUntoldStory [#SushantSinghRajput's highest grossing film] in coming days.#India biz.

SUPER-HIT.