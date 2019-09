Chhichhore Box Office Collection Day 12: विदेश में भी चला 'छिछोरे' का जादू, 100 करोड़ के क्लब में हुई शामिल

Chhichhore Box Office Collection Day 12: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म 'छिछोरे (Chhichhore)' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है. कमाई के मामले में 'छिछोरे (Chhichhore)' ने 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' को भी कड़ी टक्कर दी है. इतना ही नहीं, अपने दमदार प्रदर्शन से फिल्म दूसरा हफ्ता पूरा होने से पहले ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, 'छिछोरे (Chhichhore)' ने बीते दिन 4 से 5 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस लिहाज से सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की 'छिछोरे (Chhichhore)' 103 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म ने बेहतर प्रदर्शन से ऋतिक रोशन की 'सुपर 30' को पीछे छोड़ते हुए टॉप 10 में भी अपनी जगह बना ली है. इसके अलावा मूवी ने विदेशों में भी धुआंधार कमाई करते हुए 21 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. विदेश में खासकर कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया में छिछोरे को लेकर ज्यादा क्रेज देखने को मिला है.

#Chhichhore crosses $ 3 million / ₹ 21 cr in the international arena... Total after Weekend 2: $ 3.040 mn [₹ 21.83 cr]... Key markets...#USA + #Canada: $ 1.37 mn#UAE + #GCC: $ 926k#UK: $ 232k#Australia: $ 143k

Rest of World: $ 369k#Overseas