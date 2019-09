Chhichhore Box Office Collection Day 18: सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'छिछोरे' ने तीसरे हफ्ते में की धुंआधार कमाई, Gully Boy को छोड़ा पीछे

Chhichhore Box Office Collection Day 18: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म 'छिछोरे (Chhichhore)' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है. तीसरे हफ्ते की कमाई के मामले में 'छिछोरे' ने अक्षय कुमार की 'केसरी (Kesari)' और रणवीर सिंह की 'गली बॉय' को पीछे छोड़ दिया है. अपने दमदार प्रदर्शन से फिल्म दूसरे हफ्ते में ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी. हालांकि तीसरे हफ्ते में 'छिछोरे' बेहतरीन प्रदर्शन किया है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'छिछोरे' ने 15.93 करोड़ रुपये की अच्छी खासी कमाई की है.

#Chhichhore continues to make big noise at the BO... Excellent trending in Weekend 3... Trends better [Weekend 3] than #Kesari, #TotalDhamaal, #GullyBoy and #Super30... Crosses ₹ 125 cr mark... [Week 3] Fri 3.09 cr, Sat 5.70 cr, Sun 7.14 cr. Total: ₹ 125.23 cr. #India biz.