इस बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने दी चेतावनी, लिखा- एक दिन चीन को भी निगल जाएगा हाफिज सईद और उसका गैंग...

चीन (China) ने जैश-ए-मुहम्मद सरगना मसूद अजहर (Masood Azhar) को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचा लिया है. चीन ने यूएन (UN) में इस प्रस्ताव के विरोध में अपने वीटो पावर (Veto Power) का इस्तेमाल कर ऐसा किया. मसूद अजहर पुलवामा हमले का मास्टर माइंड है. लेकिन चीन के इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है. Twitter पर #China, #MasoodAzhar और #UNSC ट्रेंड कर रहे हैं और बॉलीवुड से भी चीन के इस कदम को लेकर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' फिल्म के को-प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने चीन को चेतावनी ही दे डाली है कि एक दिन हाफिज सईद और उसका गैंग उनके देश को निगल जाएगा.

Hafeez Saeed & his gang will one day engulf #China. Ystrdy it was the beginning of terrorism in China. #ChinaBacksMasood#ChinaShieldsMasood