कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सरजा का 39 साल की उम्र में निधन

कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सरजा (Chiranjeevi Sarja Dies) का निधन हो गया है. चिरंजीवी सरजा 39 वर्ष के थे और उनका निधन हार्ट अटैक की वजह हुआ. बताया जा रहा है कि शनिवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका. चिरंजीवी सरजा (Chiranjeevi Sarja) का निधन आज शाम हुआ है.



Kannada Actor #ChiranjeeviSarja passed away due to heart attack earlier today.. Shocking.. He was jus 39..



Brother of Actor #DhruvaSarja and Nephew of Actor #Arjun



Condolences to his family.. May his soul RIP! pic.twitter.com/Y4F8Jpx49g