’क्लास ऑफ़ 83 का ट्रेलर': शाहरुख खान और रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट को पांच नए कलाकार लॉन्च करने के लिए मिल रही है सरहाना!

सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि शाहरुख खान ने एक नहीं, बल्कि पांच बाहरी लोगों को अपने बैनर के तहत एक बड़ा मंच दिया है, जो बेहद सराहनीय है. नेपोटिज़म के इर्दगिर्द छिड़ी पूरी बहस के बीच, इस बात ने सभी का ध्यान अपनी तरफ़ आकर्षित कर लिया है और प्रशंसा का सैलाब उमड़ पड़ा है।

अपनी फिल्म के साथ नई प्रतिभा का स्वागत करते हुए, शाहरुख खान ने भी ट्वीट करते हुए लिखा,"Loved

Loved @thedeol in Class of '83, and the new talents as young, fearless cadets are fabulous in the film!



Hope you enjoy the #ClassOf83Trailer! https://t.co/oLVU9SLUy7