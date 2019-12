इस कॉमेडियन ने बॉलीवुड सेलेब्स पर साधा निशाना, बोलीं- बसों की ऐसे चिंता कर रहे हैं जैसे उनमें ही सफर करते हैं...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ. पूर्वोत्तर राज्यों से शुरू होने वाले विरोध प्रदर्शन का असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश के कई राज्यों में भी देखने को मिला. कई जगह यह विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया, जहां प्रदर्शनकारियों द्वारा बसें जलाने की भी खबरें सामने आईं. प्रदर्शनकारियों द्वारा बसें जलाने और तोड़-फोड़ करने को लेकर बॉलीवुड सितारों ने भी आपत्ति जताई थी. लेकिन हाल ही में बॉलीवुड सेलेब्स की इस बात पर स्टैंडअप कॉमेडियन अदिति मित्तल (Aditi Mittal) ने निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया है जो सबका खूब ध्यान खींच रहा है.

Varun Dhawan ने Salman Khan को लेकर कही बड़ी बात, भाईजान को बताया 'हाथी'

The way Bollywood celebs are concerned about buses like they actually use them https://t.co/NNKyWn4i90