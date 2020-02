कुणाल कामरा पर IndiGo ने लगाया 6 माह का बैन, तो कॉमेडियन ने भेजा नोटिस और मांगे 25 लाख रुपये

कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के मामले में इंडिगो (IndiGo) को कानूनी नोटिस भेजा है. मुंबई-लखनऊ उड़ान में पत्रकार अर्णब गोस्वामी को कथित तौर पर परेशान करने के लिए इंडिगो द्वारा हास्य कलाकार कुणाल कामरा पर छह महीने के लिए रोक लगाये जाने के कुछ दिनों बाद कामरा ने एयरलाइन को कानूनी नोटिस भेजा है. कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने एयरलाइन को नोटिस भेजकर उन पर लगे छह महीने के यात्रा प्रतिबंध को हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और 25 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की है.

Comedian Kunal Kamra has sent a legal notice to IndiGo Airlines, against IndiGo suspending him from flying with it for 6 months; Kamra has demanded Rs 25 lakhs as compensation and has asked IndiGo to revoke suspension with immediate effect&tender unconditional apology pic.twitter.com/bctCIT3Ziv

एयरलाइन को यह नोटिस शुक्रवार को भेजा गया है जिसमें कुणाल कामरा (Kunal Kamra) के वकील ने एयरलाइन से कहा, "उसके मुवक्किल को मानसिक पीड़ा और व्यथा पहुंचाने और इसके साथ ही भारत और विदेश में उनके प्रस्तावित कार्यक्रमों के रद्द होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें 25 लाख रुपये के हर्जाने का भुगतान करे. एयरलाइन की यह कार्रवाई पूरी तरह से अवैध, मनमानी और डीजीसीए सीएआर (विनियमों) के खिलाफ है. कानूनी नोटिस के बारे में पूछे जाने पर अभी इंडिगो का जवाब नहीं मिला है.

You're love & support is helping me go legal against @IndiGo6E



Also Lawmen & White have taken this fight to court for me as special case,



To all artists out there don't fear there are enough good people in society to always support the constitution...https://t.co/5kCrkKn0l3