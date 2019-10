इस कॉमेडियन का BJP पर तंज, लिखा- बीजेपी का फेसबुक बजट कांग्रेस के चुनाव बजट से ज्यादा, फिर भी...

महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है. महाराष्ट्र में जहां बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को 161 सीटों पर जीत हासिल हुई है तो वहीं हरियाणा में बीजेपी को 40 सीटें मिली है. हालांकि, पिछले चुनाव के मुकाबले दोनों राज्यों में बीजेपी (BJP) को कम सीटें मिली हैं. बीजेपी ने इन राज्यों में जीत हासिल करने के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया था. अब बीजेपी को लेकर स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने एक ट्वीट किया है, जो वायरल हो रहा है. उन्होंने बीजेपी के चुनावी बजट को लेकर ट्वीट किया है. उनके ट्वीट पर यूजर्स को जोरदार रिएक्शन आ रहे हैं.

BJP ke facebook boost post ka budget Congress ke pure election budget se zayda hai... Phir bhi BJP doing lesser seats than last time