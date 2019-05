इस स्टैंडअप कॉमेडियन के गुरु ने किया सवाल, 'मोदी समर्थक नहीं हो तो योग कैसे करते हो?'

देश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है. नेता से लेकर अभिनेता तक इस चुनाव में अपने अपने तरीके से भागीदारी निभा रहे हैं. इसी कड़ी में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kumal Kamra) ने भी मजेदार ट्वीट किया है. किसी मुद्दे को लेकर उनकी अपने योगा टीचर (Yoga Teacher) से बहस हो गई. इस घटना का जिक्र करते हुए कुणाल कामरा (Kumal Kamra) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मेरे योगा टीचर को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं मोदी समर्थक (Modi Suppoter) नहीं हूं. उन्होंने (Kumal Kamra) लिखा कि बहस के खत्म होने पर मेरे योगा टीचर के आखिरी शब्द थे, अगर तुम मोदी समर्थक नहीं तो योगा कैसे करते हो. इस सवाल के जवाब में कुणाल (Kumal Kamra) ने कहा कि चाईनीज लोग भी योगा करते हैं लेकिन वह मोदी के पक्ष में वोट नहीं दे रहे हैं.

My yoga teacher could not believe that I'm not a Modi supporter after failing at an argument... His final words to me were "But then how you are into yoga?"

To which I said "The Chinese also do yoga, they're not voting for Modi"