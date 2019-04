इस कॉमेडियन ने संबित पात्रा पर कसा तीखा तंज, बताया देश का सबसे अच्छा कॉमेडियन...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं . अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवार अपने संसदीय क्षेत्रों का दिन-रात दौरा कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) को पार्टी ने इस बार ओडिशा के पुरी से उम्मीदवार बनाया है. अपनी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद संबित पात्रा (Sambit Patra) अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं साथ ही गरीबों के घर खाना भी खा रहे हैं. अब इसको लेकर स्टैंडअप कॉमेडियन और सोशल मीडिया पर लोकप्रिय कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने निशाना साधा है. कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने ट्वीट कर संबित पात्रा (Sambit Patra) पर हमला बोला है.

#NewProfilePic the best comedian in India @sambitswaraj