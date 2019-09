'कुली नंबर 1 (Coolie No. 1)' के सेट पर लगी आग

खास बातें कुली नंबर 1 के सेट पर हुआ हादसा सारा अली खान और वरुण धवन की फिल्म के सेट पर लगी आग किसी नुकसान की कोई जानकारी नहीं

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) जल्द ही गोविंदा और करिश्मा कपूर की 'कुली नंबर 1 (Coolie No. 1)' वन की रीमेक से धमाल मचाने वाले हैं. फिल्म की शूटिंग जारी है. लेकिन हाल ही में 'कुली नंबर 1 (Coolie No. 1)' से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है कि फिल्म के सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया है. दरअसल, 'कुली नंबर 1 (Coolie No. 1)' के सेट पर आग लग गई थी, हालांकि इस आग से किसी को नुकसान होने की कोई खबर नहीं आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई आधारित फिल्म के सेट पर रात करीब 12:30 बजे आग लगी थी. आग लगने के समय वहां 15 कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने इस दुर्घटना की सूचना पुलिस और फायर स्टेशन को दी.

'इंशाअल्लाह' को लेकर आई बड़ी खबर, सलमान खान की जगह जब ये एक्टर आ सकते हैं नजर

फायरमैन के पहुंचते ही वरुण धवन (Varun Dhawan) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की फिल्म के सेट पर लगी आग पर काबू पा लिया गया. अचानक हुई इस दुर्घटना के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. इसके साथ ही 'कुली नंबर वन (Coolie No. 1)' के सेट पर आग से हुए नुकसान का भी अभी कुछ पता नहीं चल पाया है. इस फिल्म को वरुण धवन के पिता डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं.

संजय दत्त ने पत्नी मान्यता को लेकर किया खुलासा, कहा- मैं कभी उनके काम में दखल नहीं देता क्योंकि...

बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) और वरुण धवन की 'कुली नंबर वन (Coolie No. 1)' 1 मई, 2020 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी. इस फिल्म के अलावा सारा अली खान एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ 'लव आजकल 2' में भी नजर आने वाली हैं. 1995 में आई कुली नंबर वन पर आधारित इस अपकमिंग फिल्म में सारा और वरुण धवन के अलावा परेश रावल, जॉनी लिवर और राजपाल यादव भी अहम भूमिका में नजर आएंगे.



...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...